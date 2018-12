Polres Banjarbaru Masuk 21 Polres Terbaik Dalam Pelayanan Publik

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Polres Banjarbaru kembali meraih prestasi. Kali ini polres banjarbaru berhasil meraih predikat sebagai 21 Polres terbaik pada acara Penyampaian Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2018, di Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa, (11/12/2018).

Setelah sebelumnya berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Penilaian pelayanan publik yang di lakukan oleh Kemenpan RB kepada 195 polres, Polresta dan polrestabes di seluruh indonesia.

Adapun pelayanan publik yang dinilai dari Polres Banjarbaru meliputi Pelayanan SKCK dan Pelayanan SIM melalui inovasi IT yaitu Aplikasi Siharat dan Non IT.

Pemberian penghargaan diserahkan langsung Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafrudin kepada Kapolres Banjarbaru AKBP Kelana Jaya.

Kapolres Banjarbaru AKBP Kelana Jaya begitu bersyukur. "syukur alhamdulillah kepada allah swt atas prestasi yang di terima Polres Banjarbaru," katanya.

Selain itu Kapolres Banjarbaru juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Polres Banjarbaru dan masyarakat Banjarbaru atas partisipasinya dalam mendukung polres banjarbaru sehingga berhasil menjadi 21 polres terbaik se indonesia dalam hal pelayanan publik.

“Semua penghargaan Ini milik kalian semua”, kata Kapolres Banjarbaru AKBP Kelana Jaya, S.I.K.,M.H., kepada seluruh personilnya.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)