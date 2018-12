Profesor Dari Australia Puji Madu Kelulut Balangan: Rasanya Unik dan Enak

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN - Sebanyak 23 orang peserta Summer Course Program 2018 yang diselenggarakan oleh Universitas Lambung Mangkurat (ULM), mengunjungi lokasi budidaya lebah kelulut binaan CSR PT Adaro Indonesia, Istana Kelulut, Paringin, pada Jumat (7/12/2018).

Selain melihat aktivitas pembudidayaan lebah kelulut, para peserta yang berasal dari University of Newcastle (UoN) Australia, UPN Yogya, Institut Teknologi Kalimantan, dan Universitas Tanjungpura ini, juga berkesempatan mencicipi madu yang baru saja dipanen.

Menurut Prof Timothy Kilgour Roberts, Direktur Tom Farrell Institute UoN Australia, madu kelulut yang dicobanya di Istana Kelulut sangat enak.

“Ada sedikit rasa kecut, tapi madu ini terasa sangat segar,” imbuhnya.

Baca: Kesalahan Reino Barack dan Syahrini, Sebut Luna Maya Ngaku Ngaku Teman, Ini Bukti Foto Banyak Momen

Baca: Pesawat Lion Air JT 316 Batal Terbang! Status Return To Base Juanda, Penumpang Kepanasan

Baca: BREAKING NEWS - Digigit Ular Kobra, Ibu Rumah Tangga di Kertak Hanyar Ini Meninggal Dunia

Timothy mengatakan, di Australia ia dan timnya juga memiliki peternakan lebah dalam skala kecil.

“Namun, madu yang dihasilkan rasanya tidak seperti ini. Lebah kelulut rasanya unik,” katanya.

Senada dengan Timothy, pujian terhadap kualitas madu asli Balangan ini juga datang dari Dr. Charles Lee. Dosen senior di UoN Australia, Singapore Campus ini, terlihat berulangkali mencicipi madu langsung dari sarangnya menggunakan sedotan.

“Rasanya sangat enak!” ungkapnya.

Prof Timothy Kilgour Roberts, Direktur Tom Farrell Institute UoN Australia menunjukkan madu kelulut produk Istana Kelulut Balangan (HO/PT Adaro)

Lee juga mengapresiasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Adaro terhadap masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Menurutnya, pelibatan masyarakat dalam program yang berbasis lingkungan sangat penting dilakukan oleh perusahaan tambang.

Baca: Hasil Liga Inggris, Gol Free-kick Eks Bek Barcelona Selamatkan Everton dari Kekalahan atas Watford

Baca: Jembatan Kahayan Hidupkan Taman Pasuk Kameluh, Cocok Abadikan Momen untuk Foto dan Video

Baca: VIDEO - Begini Alasan Luna Maya Sulit Dapat Jodoh yang Berhasil Diungkap Sosok Ini

Sebelum melakukan kunjungan ke Istana Kelulut, rombongan Summer Course Program 2018 dengan tema “Mining Closure and Forest Rehabilitation in Ex Mining Areas: Mitigation of Ecological Impact” ini, mengunjungi beberapa program rehabilitasi lingkungan yang dilakukan Adaro di Area Reklamasi Paringin.

Sementara itu, Didik Triwibowo, QHSE Division Head PT Adaro Indonesia kepada banjarmasinpost.co.id, Selasa (11/12/2018) mengatakan, kunjungan para akademisi dari UoN Australia itu untuk melihat pengelolaan lingkungan yang dilakukan Adaro, termasuk pemberdayaan masyarakat yang berbasis lingkungan.

Ia berharap, kunjungan ini dapat memotivasi pengelola Istana Kelulut untuk semakin meningkatkan kualitas produknya.(banjarmasinpost.co.id/muhammad elhami)