Raih Piala Citra, Gading Marten Dapatkan Hadiah Mewah Dari Suami Maia Estianty, Irwan Mussry

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kebahagiaan masih menyelimuti Gading Marten di tengah proses perceraiannya dengan Gisella Anastasia. Gading berhasil memboyong Piala Citra untuk kategori aktor terbaik.

Gading Marten baru saja mendapat penghargaan dari Festival Film Indonesia 2018. Sabet penghargaan bergengsi, Gading juga mendapat hadiah mewah dari suami Maia Estianty, Irwan Mussry.

Debutnya sebagai pemeran utama dalam film Love For Sale ternyata membawa prestasi membanggakan bagi Gading.

Sebuah jam tangan mewah keluaran INTime diberikan oleh Irwan untuk Gading sebagai peraih penghargaan untuk kategori pemeran utama pria terbaik.

Irwan juga memberikan ucapan selamat untuk Gading atas pencapaian barunya ini.

Suami Maia Estianty ini juga mendoakan semoga kesuksesan Gading akan selalu berlanjut menyertainya.

Irwan juga mengunggah foto Gading yang tampak bahagia dengan pencapaiannya saat ini.

"Congratulations to the very talented @gadiiing for the Best Actor win at last night's #FFI2018 - a well deserved win indeed! Wishing you continued success in all your future projects! #FilmBagusCitraIndonesia #PialaCitra2018 #INTimeStore #sayatimeinternational #workingattime #itsourtime."

Gading Marten baru saja menorehkan sebuah prestasi membanggakan.

Gading kini berhasil menyabet penghargaan sebagai aktor terbaik di Festival Film Indonesia (FFI) 2018.