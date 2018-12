SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Malaysia vs Vietnam di Final Piala AFF 2018 Live iNews TV

Timnas Malaysia vs Vietnam Final Piala AFF 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, live streaming Timnas Malaysia vs Vietnam di leg 1 final Piala AFF 2018 malam ini di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selasa (11/12/2018) malam WIB.

Pertandingan Timnas Malaysia vs Vietnam disiarkan langsung inewstv, tv2 Malaysia dan foxsports. Live streaming Malaysia vs Vietnam dapat diakses via streaming Fox Sports.

(Link Live streaming final Piala AFF 2018 Malaysia vs Vietnam dapat diakses di akhir berita)

Sebelumnya, diberitakan bahwa pelatih timnas Malaysia, Tan Chenh Hoe memiliki seruan heroik ke suporter Harimau Malaya saat mendukung anak asuhnya menjamu timnas Vietnam.

Baca: Hasil Malaysia vs Vietnam Leg 1 Final Piala AFF 2018, Skor Babak Pertama 1-2

Baca: Live Score Hasil Malaysia vs Vietnam di Final Piala AFF 2018 Leg 1 Live INews TV

Baca: Live Streaming Liga Champion Malam ini di RCTI : Liverpool vs Napoli dan Galatasaray vs Porto

Baca: Benarkah Kisruh Rumah Tangga Teman Luna Maya Belum Selesai? Faisal Nasimuddin dan Emilia Hanafi

Baca: Peringatan Untuk Luna Maya Dari Mantan Istri Faisal Nasimuddin, Emilia Hanafi: Mata Tangan Lebam

Semua itu demi misi timnas Malaysia meraih kemenangan dan mengamankan posisi sebelum final kedua terlaksana di Hanoi, Sabtu (15/12/2018).

Tan Cheng Hoe mengatakan, dukungan kuat dari pendukung setia timnas Malaysia diperlukan sebagaimana saat Harimau Malaya menang atas Myanmar dan saat menahan timnas Thailand.

Malaysia menang 3-0 atas Myanmar pada fase penyisihan Grup A dan menahan imbang tanpa gol Thailand saat semifinal pertama.

Lalu, Malaysia menahan imbang Thailand dengan skor 2-2 pada semifinal kedua di markas lawan yang membuatnya lolos ke final karena unggul gol.

”Kami tahu timnas Vietnam cukup kuat. Kami harus mengambil peluang terbaik saat bermain di kandang bersama 80.000 pendukung Malaysia di Stadion Nasional Bukit Jalil,” kata Cheng Hoe.

”Dengan dukungan kuat, pemain akan memiliki banyak antusiasme, motivasi, dan aura dalam sepak bola, lalu penting bagi kami untuk mendapatkan gol untuk menang,” tuturnya.