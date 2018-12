Hasil Akhir Liverpool vs Napoli Liga Champions 2018, Skor 1-0, Gol Mo Salah Buat The Reds Temani PSG

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil akhir Liverpool FC vs Napoli dalam laga keenam Grup C Liga Champions di Stadion Anfield, Liverpool, Selasa (11/12/2018) waktu setempat atau Rabu dini hari WIB berhasil dimenangkan The Reds dengan skor 1-0 lewat gol Mohammed Salah atau Mo Salah.

Tampil di depan publik sendiri saat laga penentuan lolos tidaknya ke babak 16 besar Liga Champion ini, Liverpool tampil lebih mendominasi.

Dikutip BolaSport.com dari situs resmi UEFA, pemain Liverpool FC memiliki 21 yang 5 di antaranya mengarah tepat sasaran. Sedangkan Napoli mempunyai 8 kesempatan, di mana 3 menuju ke gawang Liverpool dalam laga Liga Champions 2018 itu.

Sementara itu, dalam penguasaan bola, Liverpool dan Napoli berbagi angka 50 persen di Laga Liga Champions 2018 itu.

Mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan, Liverpooldikejutkan dengan ancaman dari Napoli pada menit ke-8.

Berdiri bebas, gelandang Napoli, Marek Hamsik, meluncurkan tendangan keras dari luar kotak penalti.

Namun, sepakan kaki kanan Hamsik masih melenceng tipis di atas gawang Liverpool.

Pada menit ke-22, Liverpool mampu mencetak gol lewat sontekan Sadio Mane yang memaksimalkan operan Tren Alexander-Arnold.

Akan tetapi, gol tersebut dianulir karena Mane sudah berada dalam posisi offside.

Suporter Liverpool bersorak gembira pada menit ke-34 setelah Mohamed Salah membawa tuan rumah unggul 1-0.