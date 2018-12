Live Streaming RCTI Liverpool vs Napoli Liga Champions Malam ini, Liverpool Terancam Gagal Lolos

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung RCTI dan Live Streaming Liga Champions Liverpool vs Napoli dan Galatasaray vs Porto pada Rabu (12/12/2018).

Jadwal siaran langsung Liga Champion malam ini live di RCTI akan menghelat laga Liverpool vs Napoli dan Galatasaray vs Porto.

Pertandingan Galatasaray vs Porto akan disiarkan langsung pukul 00.15 Wib dan Liverpool vs Napoli akan disiarkan langsung pukul 02.45 Wib.

Liverpool vs Napoli dan Galatasaray vs Porto disiarkan langsung (live) di RCTI dan K-Vision TV. Live Streaming Liverpool vs Napoli dan Galatasaray vs Porto juga dapat ditonton secara Live Streaming di situs penyedia live streaming, di antaranya metube.id.

Baca: Jadwal & Live Streaming RCTI Bogor FC vs Persija Jakarta Piala Indonesia Babak 64 Besar

Baca: Intip Gaya Glamour Geng Sosialita Mayangsari, Artis dan Wanita Kaya, Ada Iis Dahlia & Melly Goeslaw

Baca: Begini Reaksi Eks Suami Saat Tahu Salasiah Jadi Korban Gigitan Ular Kobra di Kertak Hanyar

Baca: Penampilan Terbaru Istri Irwan Mussry Maia Estianty Banjir Pujian, Terungkap Maia Masih Ada Takutnya

Dilansir dari bolasport.com, Liverpool punya satu syarat mutlak jika ingin tetap melaju ke babak 16 besar Liga Champions musim ini.

Saat ini, Liverpool menghuni peringkat ketiga klasemen sementara grup C Liga Champions.

Liverpool akan berhadapan dengan pemuncak klasemen sementara, Napoli, demi tiket ke babak 16 besar.

Agar lolos, Liverpool wajib meraih kemenangan atas Napoli pada Selasa (11/12/2018).

Tugas Liverpool semakin sulit jika Paris Saint-Germain berhasil menang atas Cvrena Zvezda pada hari yang sama.

Jika hal ini terjadi, Liverpool harus menang dengan skor 1-0 atau lebih untuk lolos ke babak selanjutnya.