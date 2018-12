Marion Jola Jajan Makanan Khas Korea di Seoul dan Fasih Berbahasa Korea, Lihat deh Keseruannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Marion Jola senang sekali bisa mendapatkan anugerah Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2018 untuk kategori Best New Asian Artist From Indonesia.

Perhelatannya berlangsung di Seoul, Korea Selatan belum lama ini.

Marion Jola mengunggah beberapa momen bahagianya tersebut di Instagramnya.

Tak lupa, di Instagram Story-nya juga ada, di antaranya adalah momen saat dia di bandar udara setempat ketika dia berpapasan dengan Cha Eun Woo.

Cha Eun Woo adalah selebriti muda Korea Selatan yang saat ini sedang digilai anak-anak muda Indonesia karena kegantengannya.

Marion Jola mengatakan saat Cha Eun Woo ke Indonesia beberapa waktu untuk menghadiri sebuah acara penganugerahaan penghargaan selebriti, dia tak bisa bertemu.

Namun sekarang justru bisa bertemu di bandara.

“gasengaja berpapasan sama Cha Eun Woo dilounge (emoji suka),” tulis Marion Jola yang akrab disapa Lala ini.

Tak hanya itu, selama di Korea Selatan, rupanya Marion Jola menyempatkan waktunya jalan-jalan dan berinteraksi dengan masyarakat setempat.

Dia bahkan terdengar fasih berbahasa Korea saat mengobrol dengan para penjual jajanan kaki lima setempat.