Syahrini Unggah Foto dan Status ini di Instagram, Bicarakan Reino Barack? Warganet Turut Mendoakan

BANJARMASINPOST.CO.ID-Syahrini belakangan ini santer dikabarkan dekat dengan pengusaha Reino Barack yang juga mantan kekasih Luna Maya.

Kabar itu mencuat setelah Luna Maya mengunggah status makan teman lagi hits di Instagramnya beberapa waktu lalu.

Publik langsung beranggapan itu mengarah ke Syahrini.

Jadilah Syahrini kemudian dijodoh-jodohkan dengan Reino Barack.

Sementara Luna Maya belakangan ini dikabarkan dekat pengusaha asal Malaysia bernama Faisal Nasimuddin.

Walau mereka belum memberikan kepastian apa pun terkait kabar ini, namun sudah banyak warganet yang percaya, khususnya tentang hubungan spesial Syahrini dna Reino Barack.

Hari ini, Rabu (12/12/2018), Syahrini mengunggah kolase fotonya.

Namun fotonya yang menjadi perhatian warganet, tetapi keterangan fotonya yang bernuansa jodoh dan takdir.

“I Know My Destiny Is To Be With You !

_______\\\______

PrincesSyahrini,” tulis Syahrini yang berarti aku tahu takdirku adalah untuk bersamamu.

Walau tak dijelaskannya siapakah kamu yang dimaksudnya di unggahannya ini, namun banyak warganet kemudian mengira Syahrini sedang membicarakan Reino Barack.

sorayaabdullahdian: Eaaa eaaa eaaa @princessyahrini @reinobarack

teamsyahreino: Mr reino barack (emoji cinta) mrs syahrini

ratna.2489: Kita doakan Reno dan Rini segera kepelaminan..aamiin

auliarahmaw: Lama2 mirip Ama @reinobarack mukanya moga jodoh aamiin