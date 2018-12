BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru 2019 Dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Tahun 2018 akan segera berakhir dan tahun 2019 pun dimulai.

Sepanjang tahun 2017 ini, ada banyak kejadian, capaian, atau justru kegagalan, yang dapat dijadikan pelajaran.

Dengan belajar apa yang terjadi di masa lalu, tentu kita berharap sukses dan kebahagiaan akan selalu menyertai di masa yang akan datang.

Menjelang pergantian tahun ini, tidak ada salahnya kita menuliskan kata-kata dan ucapan pada teman-teman, keluarga atau kekasih untuk menyambut tahun 2019.

Berikut ucapan selamat dan kata-kata mutiara untuk tahun baru 2019 dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dilansir dari Tribun Jogja yang mengutip berbagai sumber:

1. Wishing you a fabulous 2019 with full of great achievements and experiences. A meaningful chapter waiting to be written 'Happy New Year 2019!'

(Berharap tahun 2019 mu hebat, dengan penuh prestasi besar dan pengalaman. Sebuah bagian yang sangat bermakna menunggu untuk ditulis 'selamat tahun baru 2019).



2. Smile because New Year will bring many new opportunities,

Your way,