Link Live Streaming RCTI Videoton vs Chelsea Liga Europa Matchday 6 Mulai Pukul 00.15 WIB

RCTI Chelsea vs Videoton Liga Europa Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming RCTI Chelsea'>Videoton vs Chelsea di Liga Europa Matchday 6 yang dapat diakses pada Jumat (13/11/2018) dini hari.

Live Streaming RCTI Chelsea'>Videoton vs Chelsea di Liga Europa dapat disaksikan pukul 00.15 Wib melalui link live streaming berikut :

https://www.metube.id/live/RCTI

http://www.rcti.tv/livetv

Jadwal siaran langsung Liga Europa live di RCTI malam ini akan mempertemukan Arsenal vs Qarabag FK dan Videoton FC vs Chelsea.

Pertandingan Arsenal vs Qarabag FK dan Videoton FC vs Chelsea disiarkan langsung (live) di RCTI dan K-Vision TV. RCTI menyediakan dua situs yang bisa digunakan untuk live streaming pertandingan Liga Europa Chelsea vs Paok.

Live streaming Chelsea'>Videoton vs Chelsea dapat diakses melalui situs metube dan RCTI TV.

Videoton vs Chelsea dalam ajang Liga Eropa di Emirates Stadium, Jumat (14/12/2018) pukul 00.15 WIB.

Baca: Live Streaming Arsenal vs Qarabag FK via Live Streaming RCTI Liga Europa Matchday 6 Malam Ini

Baca: Live Streaming JTV Kepri Jaya vs PSMS Medan Piala Indonesia Babak 64 besar Sore ini

Baca: SEDANG BERLANGSUNG! live streaming 757 Kepri Jaya vs PSMS Medan di Piala Indonesia babak 64 besar

Dilansir dari bolasport.com, Chelsea mengantongi rekor bagus jelang pertemuan mereka dengan klub Liga Hungaria tersebut.

Klub berjuluk The Blues tersebut masih memegang rekor sempurna dalam lima laga awal Liga Europa musim ini.