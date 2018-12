Marion Jola Bakal Menggebrak Banjarbaru, Lappenka Jadi Band Pembuka

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Lappenka (Lapas Pengayoman Cempaka) Band makin melejit eksistensinya. Dalam waktu dekat akan jadi band pembuka penampilan penyanyi muda Indonesia, Marion Jola di Kota Banjarbaru. Bahkan akhir tahun ini band itu siap luncurkan ring back tone (RBT) dengan single berharap kau kembali.

Ya, informasi diterima jika penyanyi jebolan Indonesian Idol, yang baru saja berhasil membawa pulang piala penghargaan dari acara Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2018, di Seoul, Korea Selatan pada Senin (10/12/2018) lalu itu akan manggung di Banjarbaru. Bila tidak aral melintang Marion yang mendapatkan penghargaan kategori Best New Asian Artist Indonesia ini akan manggung pada 23 Desember.



Kalapas Banjarbaru Abdul Aziz melalui pembina Lappenka Band Rizal Afif Kurniawan, mengatakan setelah Lappenka sukses luncurkan single berharap kau kembali pada akhir November 2018 ini persiapkan diri untuk even selanjutnya.



Tio Vocal, Saufi keyboard , ape gitaris , sisanya aditional susah siap jadi band pembuka Marion.



"RBT dalam proses rencana akhir tahun, Dengan adanya RBT ini jadi menasional juga dan ini harapannya. Nanti jadi band pembuka opening penampilan Marion," katanya.

Single berharap kau kembali diciptakan dalam lapas. Menceritakan tentang liku seorang laki-laki terpisah jarak dengan kekasih yang dulu itu ingin kembali lagi, Saufi keyboard yang menciptakan. Band ini berdiri 28 Maret 2018. Bahkan kini Lappenka Band sudah Ditangani Gitaris Anji sebagai musik direktor.

Lappenka Band (Istimewa)



"Juga tengah disiapkan Video klip, tema ada didalam ada diluar lapas. Lebih mengedepankan sisi humanis di lapas Banjarbaru," katanya.



Sukses bentuk Lappenka Band. Lapas Banjarbaru akan kembali bentuk band dengan genre beda, sudah proyeksi pada 2019 keroncong modern.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)