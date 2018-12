Adik Iparnya Meninggal Dunia, Arumi Bachsin Sebut Eril Dardak Ipar yang Super Cool

BANJARMASINPOST.CO.ID - Arumi Bachsin dan keluarganya sedang berduka pascameninggalnya sang adik ipar, Eril Dardak.

Eril Dardak ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/12/2018) siang terungkap oleh polisi.

Arumi Bachsin, Jumat (14/12/2018) mengunggah fotonya bersama beberapa anggota keluarga suaminya di Instagramnya, @arumi_arumi_94 saat di makam Eril Dardak usai penguburannya.

Arumi Bachsin mengatakan adik iparnya ini adalah ipar yang sangat keren.

“Rest in peace my super cool bro in law..,” tulis Arumi Bachsin.

Sementara sebelumnya, sang suami, Emil Dardak yang juga Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih ini menuliskan di Instagramnya bahwa dia bangga dengan sang adik.

“My beloved little brother looking good. I am grateful of your big help for me, but I havent had a chance to say it to you. I am so proud of you. I love you so much,” tulisnya.

Dikutip dari Kompas.com, Kamis (13/12/2018), berdasarkan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan ada tabung gas bertuliskan He, selang, dan tabung freon, di kamar adik ipar artis Arumi Bachsin itu.

"Sementara ada tabung gas bertuliskan He, kemungkinan ini gas tertentu, kemudian selang, dan tabung freon," kata Kapolrestabes Bandung Kombes Irman Sugema, Kamis (13/12/2018).

Menurut dia, selang yang ditemukan tersebut tersambung pada tabung gas bertuliskan He, sedang bagian ujung selang lainnya mengarah ke dalam plastik yang digunakan korban untuk menutup kepalanya.

"Pada saat ditemukan di TKP, awal ditemukan tabung itu ada di TKP, dan kemudian ada sambungan selang yang menuju ke dalam plastik yang digunakan untuk menutup sebagian dari kepala korban," kata dia.