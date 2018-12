Batal Nikah, Dita Soedarjo Persilakan Para Gadis Rebut Hati Denny Sumargo, Beredar Klarifikasi Dita

BANJARMASINPOST.CO.ID – Batal Menikah, Dita Soedarjo Persilakan Para Gadis Rebut Hati Denny Sumargo. Beredar klarifikasi Dita soal hubungannya.

Publik tanah air dikejutkan dengan pemberitaan Denny Sumargo yang batal menikah dengan tunangannya, Dita Soedarjo.

Denny Sumargo secara resmi buka suara tentang hubungannya dengan Dita Soedarjo pada bulan Juli silam lewat unggahan Instagram super romantis.

Bahkan pasangan Denny Sumargo dan Dita Soedarjo sudah melakukan pertemuan keluarga dalam rangka lamaran pada Agustus lalu.

Baca: Daftar 9 Istri Ir Soekarno - Inilah Wanita yang Menemani Presiden RI Soekarno Hingga Akhir Hayat

Baca: Mbah Mijan Pernah Ramalkan Kandasnya Hubungan Dita Soedarjo dan Denny Sumargo? Lihat Videonya

Baca: Respons DJ Verny Hasan, Wanita yang Anaknya Tak Diakui Usai Batal Nikah Dita Soedarjo Denny Sumargo

Baca: 4 Fakta Batal Menikah Dita Soedarjo dan Denny Sumargo, Tanpa Restu Ibu Hingga Bertengkar di Mal

Baca: Maia Estianty Akhirnya Ungkap Umur Kehamilannya Usai Dinikahi Irwan Mussry

Baca: Penyesalan Denny Sumargo Lepaskan Dita Soedarjo Usai Kabar Batal Menikah?

Baca: Terancam Batal Menikah dengan Adly Fairuz, Angbeen Rishi Buka Suara, Menolak Dijodohkan?

Baca: Link Pengumuman Hasil Tes SKB atau Hasil Akhir Tes CPNS 2018 Kemenkumham

Baca: Jadwal & Link Live Streaming Guangzhou BWF World Tour Finals 2018 Jumat (14/12), Penentuan Minions

Baca: Dita Soedarjo dan Denny Sumargo Batal Menikah? Begini Postingan Romantis Terakhir Saat Berdua

Baca: Lain Luna Maya, Syahrini, Maia Estianty & Raffi Ahmad, Ini Daftar Peristiwa yang Dicari Google 2018

Baca: Daftar 10 Terkaya di Indonesia 2018 Versi Forbes, Atlet Bridge Asian Games Hingga Eks Menteri

Baca: Geger Pengakuan La Nyalla Jelang Pilpres 2019, Soal PKI dan Obor Rakyat ke Jokowi dan Minta Maaf

Namun rupanya takdir berkata lain bagi Denny Sumargo dan Dita Soedarjo.

Adapun kabar batalnya pernikahan Densu dan Dita Soedarjo dibawa pertama kali oleh sahabat Dita, Angela Tee.

Setelah kabar tersebut beredar, baik Dita Soedarjo dan Denny Sumargo sama-sama curhat lewat akun Instagram masing-masing.

Salah satu story Instagram Dita Soedarjo adalah pembantahan adanya orang ketiga di hubungan mereka.

Berikut story dari Dita dilansir dari Instastory-nya:

“Saya tadinya nggak mau klarifikasi ini, tapi saya juga mau tidur jadi berat karena saya nggak mau mantan saya disalahkan seakan saya suci. Saya manusia juga saya banyak salah banyak tindakan saya yang salah tanpa sengaja tolong maafkan. Tapi beberapa hal yang saya tidak lakukan dan banyak orang saksi saya tidak lakukan dan bilang saya melakukan? Saya jadi bingung ya sedih juga:’( tapi saya percaya tuhan bela. Tapi untuk membuat clear ini soal salah paham dan soal komunikasi dan asumsi. Bahwa tidak ada perselingkuhan penyebabnya kita putus dan @sumargodenny itu setia kok. Ini lebih hal2 yang lain bukan soal setia atau gak dan saya bisa bilang dia baik setia dan juga a good person! Saya doakan the next one will b much better than me! Go get him girls!!!”