Bobotoh Pilih Kiatisuk Senamuang Sebagai Pengganti Mario Gomez di Persib Bandung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pengganti mantan pelatih Persib Bandung, Mario Gomez ramai dibicarakan.

Pelatih asal Thailand Kiatisuk Senamuang dirumorkan menjadi satu di antara kandidat pengganti Mario Gomez.

Banyak supporter Persib Bandung, Bobotoh yang terus mendorongnya untuk menjadi pelatih skuat Pangeran Biru.

Hal itu diketahui, melalui akun Instagram resmi Kiatisuk @coach_zico.

Beberapa fotonya di Instagram dibanjiri oleh komentar Bobotoh

Bobotoh meminta agar pelatih tersebut berlabuh di Persib Bandung.

Satu di antara foto yang dibanjiri komentar supporter Bobotoh, yakni foto yang diunggah pada Kamis, (14/11/2018).

Banyak bobotoh menandai akun Instagram Persib Bandung @persib_offial di kolom komentar foto tersebut.

Sebagian besar bobotoh berharap agar dirinya mau melatih Persib Bandung, seperti berikut.

"@persib_official Need a classy coach like you (Butuh seorang pelatih berkelas seperti mu-red)," tulis akun @tyorzkym.