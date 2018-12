Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 17 di RCTI : Big Match Liverpool vs Manchester United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 17 di RCTI yang mulai bergulir kembali Sabtu (15/12/2018) malam ini akan dipanaskan big match klasik antara Liverpool vs Manchester United (MU).

Pertandingan Liverpool vs Manchester United, dikutip dari laman Instagram resmi RCTI, dijadwalkan disiarkan langsung pada Minggu (16/12)2018) malam.

Laga Liverpool vs Manchester United, selain sebagai laga klasik Liga Inggris, musim ini agak sedikit timpang.

Liverpool kali ini di atas angin karena mereka tengah memuncaki klasemen Liga Inggris hingga pekan 16 ini.

Baca: Jadwal & Link Live Streaming Guangzhou BWF World Tour Finals 2018 Jumat (14/12), Penentuan Minions

Baca: Dita Soedarjo dan Denny Sumargo Batal Menikah? Begini Postingan Romantis Terakhir Saat Berdua

Baca: Geger Pengakuan La Nyalla Jelang Pilpres 2019, Soal PKI dan Obor Rakyat ke Jokowi dan Minta Maaf

Baca: Pengumuman Hasil Tes SKD dan SKB CPNS 2018 Kemenkumham, Cek Linknya di Sini Tak Via sscn.bkn.go.id

Baca: 7 Fakta Mahasiswi Akper Ditemukan Tak Bernyawa di Kamar Kos, Seragam Putih, Tali Biru & Sakit Perut

Mereka mengumpulkan 42 poin dan belum terkalahkan di Liga Inggris musim ini.

Sebaliknya, Manchester United masih belum stabil permainannya dan kini ada di posisi 6 dengan 26 poin.

Meski demikian, tentu bukan perkara mudah bagi Liverpool untuk meraih 3 poin dari anak asuh Jose Mourinho.

Tantangan bagi Jurgen Klopp untuk bertahan di puncak klasemen yang diambil pekan lalu dari Manchester City.

Liverpool tengah dalam kondisi prima usai mengalahkan Napoli di ajang Liga Champions sekaligus memastikan diri melangkah ke babak 16 besar.

Sementara itu, peringkat 2 Klasemen Liga Inggris Manchester City akan menghadapi Everton yang notabene merupakan tim satu kota Liverpool.

Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 17 :

* Sabtu, 15 Desember 2018

Manchester City vs Everton | 19:30 WIB (Bein Sports 1)

Crystal Palace vs Leicester | 22:00 WIB (Bein Sports 1)

Huddersfield vs Newcastle | 22:00 WIB (Bein Sports Xtra)

Tottenham vs Burnley | 22:00 WIB (Bein Sports 3)

Watford vs Cardiff | 22:00 WIB (Bein Sports Xtra)

Wolves vs Bournemouth | 22:00 WIB (Bein Sports Xtra)

* Minggu, 16 Desember 2018

Fulham vs West Ham | 00:30 WIB (RCTI, Bein Sports 1)

Brighton vs Chelsea | 20:30 WIB (Bein Sports 3)

Southampton vs Arsenal | 20:30 WIB (Bein Sports 1)

Liverpool vs Manchester United | 23:00 WIB (RCTI, Bein Sports 1)

Catatan : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

(banjarmasinpost.co.id/ rahmadhani)