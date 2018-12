Menjelang Pilpres 2019, Sandiaga Uno Sudah 11 Kali Jual Saham PT Saratoga, Segini Jumlah Uangnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sandiaga Uno mendapat kucuran dana sebesar Rap 64,38 miliar usai kembali menjual saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG).

Penjualan saham PT SRTG oleh Sandiaga Uno ini kali ke 11 kali jelang Pilpres 2019. Kali ini Sandi melepas 17,05 juta unit saham dan mengantongi Rp 64,38 miliar.

Merujuk pada keterbukaan informasi di bursa, pendamping Prabowo Subianto di ajang Pilpres 2019 itu menjual SRTG sebanyak tiga kali. Yakni pada tanggal 6, 7, dan 11 Desember 2018.

“Tujuan transaksi adalah divestasi,” tulis Sandi dalam penjelasan tertulis kepada otoritas bursa saham, Kamis (13/12).

Dia melepas SRTG di harga rata-rata Rp 3.776 per saham. Harga yang relatif premium dibandingkan dengan harga penutupan SRTG pada tiga periode transaksi tersebut.

Pada 6 Desember, SRTG berakhir di harga Rp 3.720 per saham. Harga SRTG berakhir di level Rp 3.710 per saham pada perdagangan 7 Desember 2018, dan ditutup Rp 3.630 per saham pada penutupan perdagangan bursa 11 Desember 2018.

Setelah penjualan tersebut, kini Sandi masih memiliki sekitar 613,77 juta unit saham SRTG atau setara 22,63 persen total saham SRTG.

Porsi SRTG milik Sandi berkurang sekitar 5,17 persen sejak dia mendeklarasikan diri sebagai cawapres.

Sebelumnya Sandi telah melepas saham Saratoga secara bertahap mulai Oktober 2018 lalu.

Hingga Desember 2018, total sudah 11 kali Sandi menjual saham kepemilikannya di SRTG. Pada akhir Juli 2018 lalu Sandi masih memiliki sekitar 754,11 juta unit saham atau setara 27,79 persen total saham SRTG.

Sepanjang periode tersebut, Sandi menjual sekitar 140,35 juta unit SRTG, mayoritas di harga Rp 3.776 per saham.

Alhasil, Sandi mengantongi duit sekitar Rp 530 miliar dari hasil menjual saham Saratoga. Kendati begitu, Sandi masih tetap kaya.

Jika merujuk harga penutupan SRTG, Kamis (13/12/2018) yang di posisi Rp 3.680 per saham, Sandi masih memiliki saham Saratoga senilai sekitar Rp 2,25 triliun. Belum lagi dari sumber harta yang lain.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kembali Jual Saham Saratoga, Sandiaga Uno Kantongi Rp 64,38 Miliar"