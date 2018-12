10 Ucapan Selamat Hari Ibu Dalam Bahasa Inggris dan Artinya di Hari Ibu 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hari ibu 2018 bisa juga diperingati dengan mengirimkan ucapan selamat hari ibu untuk Mama tercinta lewat status WhatsApp atau Facebook.

Terlebih bagi kamu yang sudah tinggal terpisah dengan orang tua, selain mengucapkan selamat hari ibu secara langsung via telpon bisa saja dikirimkan via sms, WhatsApp, Facebook, atau sosial media lainnya.

Seperti yang diketahui, pada 22 Desember mendatang akan diperingati sebagai Hari ibu di Indonesia.

Peringatan hari ibu bertujuan untuk menghormati ibu dari keluarga, ikatan ibu, dan pengaruh ibu dalam masyarakat.

Nah berikut kumpulan Ucapan Hari Ibu dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang bisa kamu jadikan referensi saat peringatan hari ibu 2018:

1. Dear Mom, You're Everything to us. We love You the most in the world. What joy that You are here. With Mommy's day!

Mom, on Mother's Day occasion, I want to say how much I love You, that I really need You. Thank you very much, that You are, that You care for us! Congratulations to You on Mommy's day 2018.

Dear Mom, mama adalah segalanya bagi kami. Hanya mama yang paling kami cintai di dunia ini.

Mama, pada Hari Ibu ini, aku ingin mengatakan betapa aku mencintaimu, bahwa aku benar-benar membutuhkanmu.

Terima kasih banyak, karena mama, dan rasa peduli terhadap kami!