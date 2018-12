Didekati Faisal Nasimuddin, Luna Maya Ungkap Ciri-ciri Calon Istri Reino Barack, Syahrini?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Didekati Faisal Nasimuddin, Luna Maya Ungkap Ciri-ciri Calon Istri Reino Barack. Hampir bersamaan, Syahrini dikabarkan telah melangsungkan acara lamaran pada Jumat (14/12/2018) pagi kemarin.

Ya, pasca putus dari Luna Maya, Reino Barack belakangan ini santer diberitakan menjalin hubungan spesial dengan Syahrini. Sementara itu, Faisal Nasimuddin justru dikabarkan mendekati Luna Maya

Padahal sebelumnya, Syahrini diketahui merupakan teman dekat Luna Maya yang saat itu masih menjadi pacar Reino Barack. Tak heran bila akhirnya ungkapan 'makan teman' pun merebak.

Dalam tayangan The Comment yang diunggah Sabtu (15/12/2018), Luna Maya pun seolah membuka titik terang akan status hubungan sang mantan kekasih, Reino Barack dengan Syahrini saat ini.

Pada acara yang dipandu oleh Dimas Danang dan Imam Darto tersebut, awalnya Luna Maya bertemu dan diajak bermain games bersama aktris Yuki Kato.

Tak disangka pada satu momen, permainan games mereka pun sempat terhenti lantaran Luna Maya tak bisa menanggapi candaan Yuki Kato dan Imam Darto untuk melanjutkan kata.

"Kamu namanya siapa? My name is happy," ucap Luna Maya saat melihat tulisan dalam penutup matanya seperti dikutip Grid.ID.

"Kamu happy? Aku ending," timpal Imam Darto.

"Ooh happy ending. Kamu happy? Aku Salma," ucap Yuki Kato.

"Kamu happy? Aku...," kata Luna Maya yang lalu terdiam dan membungkukan badannya.