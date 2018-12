elain Marion Jola, Afgan Juga Raih Penghargaan Mnet Asian Music Award (MAMA) 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Afgansyah Reza atau Afgan sedang bersenang hati.

Sebab, dia baru saja mendapatkan penghargaan bergengsi tingkat Asia, yaitu Best Asian Artis Indonesia di ajang 2018 Mnet Asian Music Award (MAMA).

Rupanya dari Indonesia tak hanya Marion Jola yang berhak mendapatkan penghargaan di ajang ini, namun juga Afgan.

Ajang ini digelar di Hongkong belum lama ini.

Informasi ini dikutip dari akun Twitter resmi MAMA yang diunggah pada Jumat (14/12/2018).

“[#2018MAMA in HONG KONG] Best Asian Artist Indonesia #Afgan Congratulations! #MAMA #MAMA10 #LikeMAMA,” katanya.

Afgan di Instagram Stort-nya mengunggah beberapa momen dia menerima penghargaan itu yang dibagikan oleh para penggemarnya di media sosial.

Rasa syukur langsung terucap darinya.

“thank you @mnet_mama for this award #bestasiaartis,” tulis Afgan di satu unggahannya.

Dia juga mengungkapkan sungguh tak percaya bisa mendapatkan penghargaan bergengsi ini.