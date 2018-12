Iqbaal Ramadhan Dapat Penghargaan Bergengsi ini di Festival Film Macau 2018, Begini Reaksinya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah sukses Marion Jola mendapatkan penghargaan bergengsi Best New Asian Artist Indonesia 2018 di ajang Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2018, kali ini ada lagi selebriti muda lainnya Indonesia yang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

Dia adalah Iqbaal Dhiafakhri Ramadhan atau Iqbaal ex Coboy Junior.

Kabar pemeran Dilan di film Dilan 1990 dan Dilan 1991 ini mendapatkan penghargaan itu kali pertama dibagikan di akun Instagram @_maxpictures, Jumat (14/12/2018)

Ajang penghargaan itu digelar di Macau Cultural Center, Macau, RRC.

Iqbaal menerima piala Asian Stars: Up Next Award oleh Majalah Variety.

“Iqbaal saat ini sedang berada di Macau untuk menghadiri Festival Film Macau 2018. Dan yang bikin bangga, kehadirannya untuk menerima penghargaan Asian Stars: Up Next Award oleh Majalah Variety,” demikian informasinya.

“Penghargaan ini diberikan kepada artis-artis muda di Asia yang bertalenta dalam bidangnya. Selamat ya, @iqbaal.e!” lanjutnya lagi.

Sementara Iqbaal sendiri mengunggah beberapa fotonya saat menghadiri ajang itu di Instagramnya.

Iqbaal mengungkapkan kebanggaannya dan mengatakan penghargaan ini untuk semua insan perfilman Indonesia.

Dia juga mengungkapkan tak menyangka bakal mendapatkan penghargaan ini.

“little did i expect that i would get this big of an appreciation as an actor. as i said on the stage, this goes to all of you young, talented, and bright filmmakers and film enthusiasts in Indonesia you know who you are xox. pics by @dindakamil styled by @hagaipakan #iffam2018,” tulis Iqbaal. (banjarmasinpost.co.id/yayu fathilal)