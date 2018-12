Jadwal Siaran Langsung Liga Spanyol Malam Ini di SCTV, Pekan 17 Real Madrid vs Vallecano. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Spanyol pekan 16 malam ini Sabtu (15/12/2018) dinihari akan diwarnai pertandingan Real Madrid vs Rayo Vallecano.

Pertandingan Real Madrid vs Rayo Vallecano dijadwalkan disiarkan langsung SCTV Minggu (16/12/2018) dinihari mulai pukul 00.30 WIB.

Sementara jadwal siaran langsung Liga Spanyol pekan 16 lainnya akan menyajikan pertandingan Levante vs Barcelona yang dijadwalkan berlangsung Senin (17/12/2018) dinihari pukul 02.45 WIB.

Bagi Real Madrid, laga melawan Rayo Vallecano jadi pembuktian bagi para fans.

Mereka baru saja kalah 0-3 di kandang sendiri Stadion Santiago Bernabeu pada ajang Liga Champions, saat menjamu CSKA Moscow..

Apalagi Real Madrid tengah dalam persiapan menuju Piala Dunia Antar Klub 2019, dimana mereka juga merupakan juara bertahan.

Penampilan Real Madrid yang tak kunjung konsisten juga membuat mereka keteteran di Liga Spanyol.

Hingga pekan 15, Real Madrid baru mengumpulkan 26 poin.

Tertinggal 5 poin dari Barcelona yang ada di puncak klasemen.

Sementara Barcelona sendiri akan melawan Levante di Ciudad de Valencia.

Jadwal siaran langsung Liga Spanyol pekan 17 :

Sabtu, 15 Desember 2018

19.00 WIB - Getafe vs Real Sociedad - beIN Sports 2

22.15 WIB - Real Valladolid vs Atletico Madrid - beIN Sports 2

Minggu, 16 Desember 2018

00.30 WIB - Real Madrid vs Rayo Vallecano - beIN Sports 2, SCTV

02.45 WIB - Eibar vs Valencia - beIN Sports 2

18.00 WIB - Sevilla vs Girona - beIN Sports 1

22.15 WIB - Espanyol vs Real Betis - beIN Sports 2

Senin, 17 Desember 2018

00.30 WIB - Huesca vs Villarreal - beIN Sports 2

02.45 WIB - Levante vs Barcelona - bein Sports 2, SCTV

03.00 WIB - Alaves vs Athletic Bilbao

Catatan : Jadwal siaran langsung Liga Spanyol pekan 17 bisa berubah sewaktu-waktu

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)