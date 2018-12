Kapolres HST Pantau Ketersediaan Sembako dan Bahan Pangan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Polres Hulu Sungai Tengah, melaksanakan pemantauan ketersediaan pangan dan bahan pokok dalam rangka menghadapi natal dan tahun baru 2019. Pengecekan juga terkait harga kebutuhan pokok, di Pasar Agrobisnis Modern Barabai sekaligus pemantauan situasi keamanan danketertiban di pasar tersebut.

Pemantauan dipimpin Kapolres HST AKBP Sabana Atmojo, didampingi Waka POlres HST Kompol Sarjaini, Kasatreskrim, Iptu Sandi serta Kasat Sabhara, Iptu Tarkono. Kegiatan tersebut juga diikuti Kepala DInas Perdagangan HST H Yuserani. HUmas POlres HST, Bripka M Husaini Sabtu (15/12/2018) menjelaskan, ketersediaan pangan yang dipantau meliputi ketersediaan sayuran, beras serta kebutuhan pokok lainnya.

“Hasilnya, ketersediaan bahan pokok tak masalah, tercukupi sampai 2019. Harga juga stabil saja, meski beberapa ada yang naik terutama barang yang dipasok dari luar daerah, seperti harga bawang yang memang fluktuatif,”kata Husaini. Dijelaskan, di HST yang merayakan natal memang minoritas, namun pihak kepolisian tetap melalukan pemantauan kondisi ketersediaan pangan tersebut hingga menyambut tahun baru 2019.

Sementara itu, menurut sejumlah pedagang di pasar Hanyar dan Pasar Agrobisnis modern, setelah bulan maulid berakhir, permintaan akan kebutuhan pokok, ikan maupun sayuran kembali normal, atau tak ada lonjakan permintaan.

“Ini berbeda selama Bulan Maulid Nani SAW, dimana permintaan akan kebutuhan ikan, ayam maupun daging melonjak. Bahkan, saat ituharga ayam kampung mencapai Rp 100 ribu per kilogram, dan ayam ras mencapai Rp 60 ribuan per kilogramnya,”kata pedagang ayam di Blok D pasar Ayam. Menurutnya, natal dan tahun baru tak begitu memengaruhi kondisi pasar, baik dari sisi permintaan maupun harga.

(banjarmasinpost.co.id/hanani)