Link Live Streaming Tottenham vs Burnley Liga Inggris Malam ini Bisa Pakai Cara Ini, Live MNC TV

Penyerang Tottenham Hotspur, Harry Kane (kiri), merayakan gol yang dicetak bersama Lucas Moura dalam laga Liga Inggris kontra Manchester United di Stadion Old Trafford, Manchester pada 27 Agustus 2018.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming beIN Sports 3 Tottenham Hotspur vs Burnley di Liga Inggris pekan 17, Sabtu (15/12/2018) pukul 21.30 WIB.

Live streaming Tottenham Hotspur vs Burnley disiarkan langsung (live) MNC TV dan beIN Sports 3. Live Streaming Tottenham Hotspur vs Burnley juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Untuk live streaming Tottenham Hotspur vs Burnley melalui vidio.com premier, penonton berkesempatan menonton secara gratis selama 14 hari atau berlangganan dengan biaya Rp 50 ribu per bulan.

Live streaming Tottenham Hotspur vs Burnley juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports. (Link live streaming Tottenham Hotspur vs Burnley ada di akhir berita)

Laga Tottenham Hotspurs Vs Burnley bakal diselenggarakan di Wembley Stadium.

Memulai musim dengan harapan tinggi membuat Tottenham Hotspurs menjadi seperti sekarang yang kini telah menduduki peringkat 3 klasemen sementara.

Bahkan raihan Tottenham Hotspurs tersebut melampaui raihan Chelsea, Arsenal, dan Manchester United.

Dengan koleksi 36 poin dari total 16 pertandingan, Hotspurs berhasil menduduki peringkat 3 hingga beberapa minggu.

Jika melihat beberapa pertandingan terakhirnya, kini Tottenham Hotspurs memiliki catatan apik.

Dilansir dari tribunnews.com, Tottenham Hotspurs berhasil menorehkan catatan positif di tiga pertandingan terakhirnya.