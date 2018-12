Link Live Streaming Vidio.com HUT 17 Trans Media, Super Junior D&E Bakal Tampilkan 4 Lagu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Memeriahkan HUT ke-17 Transmedia, digelar acara selama tiga hari, bahkan akan disiarkan secara langsung atau live streaming.

Di live streaming HUT ke-17 Tran Media kali ini menghadirkan banyak selebriti ternama Indonesia, termasuk dua artis K-Pop, yaitu Super Junior D&E dan Hyoyeon SNSD.

Super Junior D&E diketahui telah tiba di Jakarta pada Jumat (14/12/2018) malam.

Banyak penggemar Super Junior yang disebut ELF menyambut Super Junior D&E di bandara Soekarno-Hatta.

Super Junior D&E dijadwalkan akan tampil pada Sabtu (15/12/2018) malam ini.

Super Junior D&E yang beranggotakan Lee Donghae dan Lee Hyuk Jae atau Eunhyuk ini menurut banyak informasi yang beredar di media sosial, bakal tampil di dua sesi menyanyikan empat tembang andalan mereka, yaitu Growing Pains, Still You, Oppa Oppa dan Bout You.

Istimewanya lagi, selain menghadirkan anggota boyband dan girlband Korea Selatan, Eunhyuk dan Donghae Super Junior serta Hyoyeon SNSD, HUT Ke-17 Transmedia berlangsung selama 3 malam dan bisa disaksikan via live streaming Trans TV.

Jadwal HUT Ke-17 Transmedia dimulai tanggal 14-16 Desember dari jam 18.00 WIB dan penampilan Donghae-Eunhyuk Super Junior terpisah dari Hyoyeon SNSD.