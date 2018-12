Live Beinsport 1! Live Streaming Man City vs Everton Liga Inggris Bisa Ditonton Pakai Cara Ini

Manchester City vs Everton Liga Inggris Malam ini Live Beinsport

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung beIN Sports 1 Manchester City vs Everton di Liga Inggris pekan 17 malam ini, Sabtu (15/12/2018) pukul 19.30 Wib.

Laga Manchester City vs Everton disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Manchester City vs Everton juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Manchester City vs Everton juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Manchester City vs Everton live Bein Sport 1 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Inggris pekan 17 mulai Sabtu 15 Desember 2018 pukul 19.30 WIB. Sergio Aguero bakal kembali dimainkan setelah empat pekan absen karena cedera paha.

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 17 di RCTI, MNC TV Mulai Malam Ini, Liverpool vs MU

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Pekan 16 Malam Ini, Torino vs Juventus

Baca: Syahrini Dikabarkan Lamaran, Luna Maya Tuliskan Perpisahan, Kemanakah Reino Barack?

Baca: Pakar Mikro Ekspresi Bongkar Perasaan Hilda Vitria Pada Sosok Hotman Paris, Billy Syahputra?

Jadwal Manchester City vs Everton diprediksi bakal seru mengingat posisi City kini menguntit pemuncak klasemen Liga Inggris Liverpool.

Siaran langsung jadwal Liga Inggris Manchester City vs Everton rencananya digelar pada Sabtu 15 Desember 2018 pukul 19:30 WIB live streaming Bein Sport.

Dikutip dari bbc.com melalui tribunjogja.com, selain Aguero, Fernandinho dan Danilo dimungkinkan juga diturunkan.

Sementara David Silva dan Kevin De Bruyne masih diragukan bisa tampil melawan Everton.

Kali ini City menjamu Everton dengan modal tak terkalahkan 51 kali ketika melawan tim di luar enam besar klasemen Liga Inggris.

Musim ini pun pasukan Pep Guardiola telah memenangi sembilan laga terakhir Liga Inggris dengan torehan 33 gol.