Live Beinsport 1! Live Streaming Torino vs Juventus Liga Italia Bisa Ditonton Dengan Cara ini

Torino vs Juventus Live Beinsport 1 Liga Italia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung beIN Sports 1 Torino vs Juventus di Liga Italia pekan 16 malam ini, Minggu (16/12/2018) pukul 02.30 Wib.

Torino vs Juventus disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Torino vs Juventus juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Torino vs Juventus juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Laga bertajuk Derby della Mole tersebut akan dilangsungkan di Stadion Olimpico, Turin.

Jelang laga nanti malam, ada ungkapan dari mantan pemain Torino untuk Juventus.

Mantan bek Torino yang sekarang bermain di AS Monaco, Kamil Glik, mengungkapkan bahwa Juventus tak akan bisa seperti Torino.

Glik memang pernah mengalami langsung situasi ini saat ia membela Torino pada 2011 hingga 2016 lalu.

"Derbi nanti akan sangat sulit untuk Torino, tapi satu hal yang pasti: Juventus tak akan punya hubungan dengan warna dan tradisi seperti yang dimiliki Torino bersama para fansnya," ujar Glik, dilansir dari Calciomercato melalui BolaSport.com.

"Juventus tak akan pernah seperti kami," tutur pria asal Polandia tersebut.

Saat ini Juventus memimpin klasemen sementara Liga Italia dengan koleksi 43 poin.