Live MNC TV! Live Streaming Tottenham Hotspurs Vs Burnley Liga Inggris Bisa Ditonton Pakai Cara ini

Tottenham Hotspur vs Burnley Liga Inggris Malam ini Live MNC TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung MNC TV Tottenham Hotspur vs Burnley di Liga Inggris pekan 17 malam ini, Sabtu (15/12/2018) pukul 21.30 Wib.

Laga Tottenham Hotspur vs Burnley disiarkan langsung (live) beIN Sport 3 dan MNC TV. Live Streaming Tottenham Hotspur vs Burnley juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Tottenham Hotspur vs Burnley juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Tottenham Hotspur vs Burnley live MNC TV Bein Sport 3 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Inggris pekan 17 mulai Sabtu 15 Desember 2018 pukul 21.30 WIB.

Laga Tottenham Hotspurs Vs Burnley bakal diselenggarakan di Wembley Stadium pada Sabtu malam (15/12/2018).

Memulai musim dengan harapan tinggi membuat Tottenham Hotspurs menjadi seperti sekarang yang kini telah menduduki peringkat 3 klasemen sementara.

Bahkan raihan Tottenham Hotspurs tersebut melampaui raihan Chelsea, Arsenal, dan Manchester United.

Dengan koleksi 36 poin dari total 16 pertandingan, Hotspurs berhasil menduduki peringkat 3 hingga beberapa minggu.

Jika melihat beberapa pertandingan terakhirnya, kini Tottenham Hotspurs memiliki catatan apik.

Dilansir dari tribunnews.com, Tottenham Hotspurs berhasil menorehkan catatan positif di tiga pertandingan terakhirnya.