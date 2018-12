Live Score Hasil Vietnam vs Malaysia di Final Piala AFF 2018 Leg 2 Live INews TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live score hasil Vietnam vs Malaysia di Final Piala AFF 2018 Leg kedua yang disiarkan langsung Inews TV dapat diakses di akhir berita.

Pertandingan Timnas Vietnam vs Malaysia disiarkan langsung inewstv, tv2 Malaysia dan foxsports. Live streaming Vietnam vs Malaysia dapat diakses via streaming Fox Sports.

Pertandingan final AFF 2018 leg 2 antara Vietnam vs Malaysia akan berlangsung pukul 19.45 Wib di Stadion Stadion My Dinh, Vietnam.

Untuk mengakses live streaming final Piala AFF melalui TV2, diharuskan menggunakan Virtual Private Network (VPN).

Leg pertama Final Piala AFF 2018 di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, tuan rumah Malaysia ditahan imbang 2-2 oleh Vietnam pada pada Senin (11/12/2018) malam.

Kedua tim terakhir bertemu dalam penyisihan grup A Piala AFF 2018.

Dalam laga itu, Vietnam berhasil mempercundangi Malaysia dengan skor 2-0.

Dilansir dari Tribun Kaltim, kedua tim pertama kali bertemu dalam Final Piala AFF.

Lalu pernah berduel dalam empat laga penting Piala AFF sepanjang sejarah.

Tahun 2000, Malaysia menang 3-0 atas Vieynam dalam perebutan peringkat ketiga Piala AFF 2000.