Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Everton Liga Inggris Live Beinsport 1, Target Pep

Manchester City vs Everton Liga Inggris Malam ini Live Beinsport

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi susunan pemain Manchester City vs Everton di Liga Inggris sudah keluar. Laga pekan 17 malam ini, Sabtu (15/12/2018) pukul 19.30 Wib bisa disaksikan siaran langsung beINSports 1

Laga Manchester City vs Everton Liga Inggris disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Manchester City vs Everton juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, melakukan serangkaian perubahan di skuat timnya saat menghadapi Everton di Stadion Etihad dalam laga pekan ke-17 Liga Inggris 2018.

Manchester City membawa misi penting mengembalikan status sebagai pemuncak klasemen Liga Inggris, saat menjamu Everton pada Sabtu (15/12/2018) pukul 19.30 WIB Liga Inggris.

Kekalahan 0-2 dari Chelsea sepekan lalu, membuat Manchester City harus merelakan singgasana Premier League untuk sementara diduduki Liverpool (42 angka).

The Citizens, yang mengemas 41 poin, dipercaya akan berupaya merebut tiga poin dalam gameweek ke-17 Liga Inggris melawan tetangga Liverpool tersebut.

Hanya saja, pasukan Pep Guardiola harus menghadapi tantangan lain lantaran kehilangan delapan pemain yang mengalami cedera.

Empat di antaranya adalah pilar penting seperti John Stones, Benjamin Mendy, David Silva, hingga Sergio Aguero.

Pep Guardiola (capture video)

Pelatih 47 tahun itu pun memutar otak dengan menduetkan Aymeric Laporte dan Nicolas Otamendi sebagai tembok di jantung pertahanan.

Dua bek beda generasi tersebut bakal dilapis Kyle Walker dan Fabian Delph di kedua sisi bek sayap.