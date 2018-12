Selebgram Korea Selatan Ayana Moon Ajari Adiknya Salat Menjelang Jadi Mualaf, Ini yang Diajarkannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Selebgram Korea Selatan, Ayana Moon atau Moon Jihye belum lama ini mengumumkan adiknya hendak masuk Islam atau menjadi muallaf.

Adiknya ingin masuk Islam atau menjadi mualaf adalah keinginannya sendiri.

Hal ini membuat Ayana Moon memilih untuk mengajari adiknya tentang Islam, mengingat di Korea Selatan populasi muslim adalah minoritas.

Menurut Ayana Moon, adiknya berencana menjadi mualaf di Januari 2019 nanti.

Saat ini, adiknya sedang mempelajari Islam dan Ayana yang mengajari adiknya itu tentang Islam.

Saat ini, adiknya sedang belajar tentang salat atau sholat.

Ayana Moon mengajari adiknya tentang jumlah rakaat salat.

Ayana Moon membuat catatan tentang itu lalu diunggahnya di Instagramnya, Sabtu (15/12/2018).

Tampak di catatannya, dia menuliskan nama-nama salat dalam huruf Latin dan Hangeul (aksara Korea) serta jumlah rakaat masing-masing salat tersebut.

“My brother is studying. Full-time tutor Ayana I'm recovering at home these days. And he's my only friend,” tulis Ayana Moon.