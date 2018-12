Siaran Langsung RCTI, Liverpool Vs Manchester United - Jose Mourinho Fokus Pangkas Jarak

Ekspresi manajer Manchester United, Jose Mourinho, dalam pertandingan perempat final Piala FA 2017-2018 menghadapi Brighton & Hove Albion di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, pada Sabtu (17/3/2018).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung lewat Link live streaming RCTI dan MNC TV Liga Inggris pekan 17 mulai berlangsung malam ini Sabtu (15/12/2018) akan dipanaskan big match klasik antara Manchester United'>Liverpool vs Manchester United (MU).

Pertandingan Manchester United'>Liverpool vs Manchester United, dikutip dari laman Instagram resmi RCTI, dijadwalkan baru akan disiarkan langsung RCTI dan MNC TV pada Minggu (16/12)2018) malam.

Dilansir dari BolaSport.com, Jose Mourinho enggan terlena dengan rekor bagus di masa lalu jelang laga Liverpool versus Manchester United pada pekan ke-17 Liga Inggris, Minggu (16/12/2018).

Pelatih Manchester United tersebut memang memiliki rekor yang bagus melawan Liverpool.

Jose Mourinho berhasil membawa Manchester United tak terkalahkan kala menghadapi sang musuh bebuyutan.

Namun, Mourinho tak ingin mengacu pada catatan tersebut untuk laga melawan Liverpool akhir pekan ini.

"Kami memang mendapat hasil positif saat melawan Liverpool musim lalu dengan kemenangan kandang serta hasil imbang di tandang," kata Mourinho yang dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Catatan itu semua sudah menjadi masa lalu dan tak ada hubungannya dengan laga Minggu nanti," ujar Mourinho.

Kini, Mourinho hanya ingin fokus pada kondisi tim sekarang. Mourinho juga mengakui laga melawan Liverpool kali ini sangat penting.

Hal tersebut bukan saja karena status Liverpool sebagai musuh bebuyutan Manchester United, melainkan tim yang ia asuh sendiri tengah butuh poin penuh untuk terus mengatrol posisi di klasemen sementara Liga Inggris.

Manchester United saat ini masih tertahan di posisi ke-6 klasemen sementara Liga Inggris.

Mereka tertinggal 16 poin dari Liverpool yang saat ini memuncaki klasemen sementara Liga Inggris.

