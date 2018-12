Video - Live Streaming Vietnam vs Malaysia via Live Streaming Fox Sports Leg 2 Final Piala AFF 2018

Jadwal Live Leg 2 Final Piala AFF 2018 Vietnam vs Malaysia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Timnas Vietnam vs Malaysia di leg 2 final Piala AFF 2018 malam ini di Stadion My Dinh, Vietnam pada Sabtu (15/12/2018).

Pertandingan Timnas Vietnam vs Malaysia disiarkan langsung Inewstv, Tv2 dan Foxsports. Live streaming Vietnam vs Malaysia dapat diakses via streaming Fox Sports.

(Link live streaming inewstv Vietnam vs Malaysia di final Piala AFF 2018 ada di akhir berita)

Pertandingan Timnas Vietnam vs Malaysia tak disiarkan dan live streaming RCTI, tapi dapat diakses via streaming Fox Sports, TV2 dan twitter.

Untuk mengakses live streaming final Piala AFF melalui TV2, diharuskan menggunakan Virtual Private Network (VPN).

Leg pertama di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, tuan rumah Malaysia ditahan imbang 2-2 oleh Vietnam pada pada Senin (11/12/2018) malam.

Laga final Piala AFF 2018 malam ini akan menjadi penentuan peraih trofi Piala AFF 2018 sekaligus raja Asia Tenggara.

Berikut catatan sejarah dan rekor baru hasil rangkuman dari berbagai sumber melalui Tribunnews.com :

1. Ulang memori Sea Games 2009

Vietnam bertekad menghapus memori kelam Sea Games 2009.