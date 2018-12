Disini Suzuki Baleno Bisa Disulap Jadi Lamborghini Aventador, Begini Penampakannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Ratusan mobil modifikasi berjejer di lapangan Dr Murjani Banjarbaru sejak Kamis (13/12/2018) hingga Sabtu (15/12/2018). Beragam warna, jenis hingga bentuk berbeda satu dengan yang lain.

Tentu berbeda ratusan mobil yang datang dari seluruh penjuru Kalsel ini telah dimodifikasi sehingga tampak berbeda satu sama lain. Tak seperti mobil standart keluaran pabrikan mobil-mobil yang dipajang telah dimodifikasi baik warna, stiker, engine hingga audionya.

Bahkan sebuah mobil bermerek satu bisa disulap dengan merek mobil lain.

Mobil Robi misalnya yang menjadi the king dalam kontes modifikasi mobil dalam rangka hari juang Kartika kali itu. Tampak menyolok dari mobil lain. Mobil itu tampak mobil sekelas pemain bola dunia misalnya Cristiano Ronaldo dan lainnya.

Mobil yang sekilas bak Lamborghini Aventador tersebut melenggok di tengah lapangan. Bercat merah siapa sangka mobil ini sebenarnya adalah mobil Suzuki Baleno yang dimodifikasi sehingga tampilannya seperti Lamborghini Aventador.

Berkat modifikasi ekstrem yang dilakukan Robi, dengan merubah bentuk mulai dari rangka atau bodi mobil dan lain-lain siapa saja bisa terkecoh melihat pemenang kontes mobil modifikasi tersebut.

Memodifikasi pada dasarnya tak hanya merubah bentuk, namun juga mulai dari merubah stiker, interior, audio hingga engine. Semua kategori itu dilombakan dalam kontes. Total ada 85 best of the best yang diperebutkan oleh semua mobil yang ikut kontes. Namun pemenang dari semua mobil dijuluki the king, karena memiliki modifikasi paling ekstrim dari mobil lain.

"Kingnya adalah Lamborghini Aventador itu," ujar koordinator otomotif kontes modifikasi mobil hari juang Kartika di Banjarbaru, Agus Cahyo kepada Banjarmasinpost.co.id, Minggu (16/12/2018).