Link Live Streaming AS Roma vs Genoa Liga Italia Pekan 16 Bisa Pakai Cara Ini, Live Bein Sport 3

AS Roma vs Genoa Liga Italia Pekan 16

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming beIN Sports 3 AS Roma vs Genoa di Liga Italia pekan 16, Senin (17/12/2018) pukul 02.30 WIB.

Live streaming AS Roma vs Genoa disiarkan langsung (live) beIN Sport 3. Live Streaming AS Roma vs Genoa juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Untuk live streaming AS Roma vs Genoa melalui vidio.com premier, penonton berkesempatan menonton secara gratis selama 14 hari atau berlangganan dengan biaya Rp 50 ribu per bulan.

Live streaming AS Roma vs Genoa juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Sebagai tuan rumah pada pertandingan kali ini, AS Roma nampaknya sedang dalam performa yang cukup Buruk.

Dimana pada laga terakhirnya AS Roma juga kembali mampu untuk meraih imbang atas Cagliari yang berakhir dengan skor 2 – 2.

Dengan hasil seri tersebut tentu akan dapat menghilangkan semangat dan percaya diri para pemainnya untuk melakoni laga kandang ini.

Dilansir dari bolanews.bolasport.com melalui Manado.tribunnews.com, Genoa yang akan bermain bertamu pada laga ini tentu harus dapat kembali memberikan performa yang terbaiknya agar berpeluang untuk kembali meraih kemenangan dan mengamankan 3 poin di markas Roma.

Genoa saat ini masih cukup buruk berada di posisi ke 15 klasemen sementara Serie A Italia dengan memperoleh 16 poin, Sehingga pada laga ini tentu Genoa akan mengincar kemenangan untuk mendapatkan poin 3.

Cara Live Streaming