Live Beinsport 1! Live Streaming Southampton vs Arsenal Liga Inggris Bisa Ditonton Pakai Cara ini

Jadwal Southampton vs Arsenal Live Beinsport 1 Liga Inggris Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung beIN Sports 1 Southampton vs Arsenal di Liga Inggris pekan 17 malam ini, Minggu (16/12/2018) pukul 20.30 Wib.

Laga Southampton vs Arsenal disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Southampton vs Arsenal juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Southampton vs Arsenal juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Southampton vs Arsenal live Bein Sport 1 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Inggris pekan 17 mulai Minggu 16 Desember 2018 pukul 20.30 WIB.

Jelang laga Southampton vs Arsenal yang dihelat di Stadion St Mary's, Arsenal terpaksa bermain tanpa empat bek andalan.

Laurent Koscielny merupakan bek andalan The Gunners yang tersisa, namun pemain asal Prancis ini juga baru pulih dari cedera Achilles parah.

Sokratis Papastathopoulos dan Shkodran Mustafi terpaksa harus absen karena menjalani hukuman.

Pemain lainnya yang tak akan diturunkan pada laga ini adalah Danny Welbeck dan Emile Smith Rowe yang juga mengalami cedera.

Di kubu lawan, Danny Ings, Shane Long, dan Cedric Soares masih didebatkan apakah akan tampil atau tidak.

Sementara itu dua bek The Saints, yakni Ryan Bertrand dan Jack Stephens dipastikan tak akan bermain lantaran cedera.

