Mau Cepat Kurus & Tetap Langsing Saat Liburan? Ini Tips Diet Jitu Ala Aktris Bollywood Preity Zinta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Bollywood, Preity Zinta memiliki tips khusus untuk menurunkan berat badan dan tetap langsing.

Menurut Preity Zinta, banyak orang menanyakan tips tetap langsing dan agar bisa kurus ke dia.

Aktris yang kerap bermain bareng Salman Khan dan Shah Rukh Khan ini lantas membagikan tip tersebut di Instagramnya, Kamis (13/12/2018) lalu.

Caranya sangat mudah dan lucu.

“Now that the holidays are close by here is some useful & simple advice to never gain weight #funtimes #pzfit #laughteristhebestmedicine #ting,” tulis Preity Zinta.

“Hi everyone, there is a lot of people asking me how to loose weight during this holyday season to make sure you don’t put on weight. So actually I have a really good exercise for you where you don’t need to go to gym, you don’t need dumb bell, you don’t need anything,” ujarnya di video unggahannya itu yang berarti dia memiliki olahraga khusus untuk menurunkan berat badan tanpa harus ke tempat gym atau fitness.

Mau tahu apa olahraga khususnya ala Preity Zinta?

Ternyata mudah sekali lho.

Ini dia caranya:

“Just use your neck,” katanya yang berarti cukup gunakan leher kita saja.