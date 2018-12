Reino Barack dan Syahrini Dikabarkan Lamaran, Luna Maya Pilih Liburan ke Turki, Cek Keseruannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Di tengah kabar Reino Barack lamaran dengan Syahrini, Luna Maya seakan tak ingin ambil pusing dengan semua itu.

Luna Maya memilih untuk berlibur bersama keluarganya di Turki.

Tampak dari beberapa unggahan di feed dan story Instagramnya, @lunamaya, Luna Maya memposting beberapa video dan gambar keseruannya berlibur di Turki.

Luna Maya bahkan berfoto bersama seorang bocah di pesawat yang ditumpanginya menuju Istanbul, Turki.

“Flying off for holiday with my favorite airline @turkishairlines good service and affordable ticket price #turkishairlines #lunamaya,” tulis Luna Maya yang tampak tersenyum di foto itu.

Di unggahan story-nya, Luna Maya tampak mengunjungi beberapa tempat wisata di Istanbul seperti pasar.

Tampak pula Luna Maya mengunggah beberapa barang khas Turki yang dijual di situ.

Tak, lupa Luna Maya juga mengunggah fotonya saat di sebuah ruangan yang berdekorasi khas Turki.

Di penanda lokasinya tampak tulisan Old City Istanbul.

Luna Maya seakan tak ingin mempedulikan berbagai masalah asmara yang membelit hidupnya setelah putus dari Reino Barack.