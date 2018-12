Ashanty Kesal Unggahan Aurel Dinyinyiri Warganet Terkait Krisdayanti, Putra KD Ultah, ini Kado Aurel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ashanty baru-baru ini dibuat kesal oleh komentar-komentar nyinyir warganet di Instagram putri tirinya, Aurel Hermansyah atau Aurel.

Aurel mengunggah foto kebersamaan dengan adiknya, Azriel Hermansyah dan Ashanty.

Aurel menuliskan keterangan bahwa Ashanty adalah tipe ibu idaman semua orang.

“You’re the mom everyone wishes they had!” tulis Aurel yang berarti kamu adalah ibu idaman tiap orang untuk dimiliki.

Melihat unggahan Aureal ini, banyak warganet kemudian berkomentar negatif dan mengatakan Aurel telah melupakan ibu kandungnya, Krisdayanti.

Ada juga yang mengatakan Krisdayanti akan sakit hati jika melihat unggahan Aurel ini.

Komentar-komentar negatif warganet ini rupanya dibaca Ashanty.

Ashanty lalu tampak kesal dan mengatakan Krisdayanti selalu bahagia jika melihat anak-anaknya senang.

“Mba knp sih kl comment yg happy gitu ngga cocok sm gambar nya. Mba kd happy kok liat anak2 nya happy punya banyak mama banyak papa (emoji senyum),” jawab Ashanty.

Sementara itu, dikutip dari Tribun Wow, Senin (17/12/2018), Krisdayanti bersama suami dan anak-anaknya merayakan ulang tahun keenam putra bungsunya, Kellen lemos.