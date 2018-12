Deddy Corbuzier Ikut Tren 'Makan Teman', Kata Viral yang Seret Syahrini, Luna Maya & Reino Barack

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat Deddy Corbuzier ikut tren "makan teman", kata viral yang seret Syahrini, Luna Maya dan Reino Barack.

Deddy Corbuzier menuliskan kata "makan teman" di postingan Instagramnya yang tentu saja mengingatkan kita pada kata viral milik Luna Maya yang dianggap menyindir Syahrini dan Reino Barack.

Sebenarnya kata "makan teman" ala Deddy Corbuzier itu disampaikannya dalam konteks guyonan dan bahasannya pun tentang anjing serta lagu 'sayur kol'. Bukan soal Luna Maya, Reino Barack dan Syahrini.

Deddy Corbuzier dan kekasihnya, Sabrina Chairunnisa kompak mengunggah foto bersama seekor anjing di Instagram masing-masing pada Jum'at (14/12/2018).

Dikutip dari Tribun Style, Senin (17/12/2018), sebagai pecinta anjing, Sabrina Chairunnisa bahkan tak ragu untuk blok komentar bernada 'Sayur Kol'.

Di akun Instagramnya Jum'at (14/12/2018), Sabrina Chairunnisa memilih menceritakan kedekatannya dengan anjing terlebih dahulu sebelum mengutarakan pendapatnya tentang lagu 'Sayur Kol' ini.

Sebagai pecinta anjing, Sabrina merasa terganggu dengan lagu ini.

Menurut Sabrina, lagu ini tak ada lucu-lucunya sama sekali.

Bahkan, Sabrina tak ragu mem-blok komentar yang berkaitan dengan lagu ini.

"And PLEASSE NO MORE SAYUR KOL! As a dog lover Nothing funny bout that song! Apalagi komen-komen nyanyi begitu cuman karena lagi VIRAL! Thats very st*pid . So, that kinda comment will be blocked!" tulis Sabrina di akhir caption-nya.