Hasil Liga Italia AS Roma vs Genoa: Sempat Tertinggal, Roma Menang, Skor Akhir 3-2

Para pemain AS Roma

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat tertinggal atas tim tamu, AS Roma berhasil membalikkan keadaan dan unggul 3-2 atas Genoa di Liga Italia pekan 16, Senin (17/12/2018) pukul 02.30 WIB.

Gol kemenangan AS Roma dicetak Fazio F. menit ke- 31, Zaniolo N menit ke-48, dan Cristante B menit ke-59, sedangkan gol Genoa dicetak Piatek K menit ke-17 dan Hiljemark O menit ke-33.

Tim tamu Genoa sempat memimpin 0-1di babak pertama lewat gol Platek K di menit ke-17. AS Roma berhasil menyamakan kedudukan lewat Fazio F di menit ke-31, skor berubah menjadi 1-1.

Dua menit kemudian Genoa kembali unggul lewat gol yang dicetak Hiljemark di menit ke-33. Skor 1-2 bertahan hingga babak pertama berakhir.

Baca: Hasil Liverpool Vs Manchester United, 2 Gol Shaqiri Bawa The Reds Kembali Puncaki Klasemen

Baca: Levante Vs Barcelona - Gol dan Asssist Lionel Messi, Bawa Barcelona Unggul 2 Gol di Babak Pertama

Baca: UPDATE Skor Hasil Liverpool vs Manchester United, Brace Shaqiri Bawa The Reds Unggul 3-1

Baca: Hasil Akhir Brighton Vs Chelsea Liga Inggris, Pedro dan Hazard Tampil Gemilang untuk The Blues

Baca: Hasil Akhir Southampton vs Arsenal, Setelah 22 Laga, The Gunners Akhirnya Keok Juga

AS Roma kembali menyakaman kedudukan di awal babak kedua lewat gol Zaniolo di menit ke-48, skor berubah imbang menjadi 2-2. Suporter tuan rumah kembali bersorak setelah Cristante mencetak gol ketiga di menit ke-59, sehingga AS Roma berbalik unggul 3-2. Keunggulan AS Roma bertahan hingga peluit akhir dibunyikan.

Kekalahan ini menyebabkan Genoa tetap berada di posisi ke 15 klasemen sementara Serie A Italia dengan memperoleh 16 poin.

(Banjarmasinpost.co.id/elpianur achmad)