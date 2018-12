Maia Estianty Bilang I Love You pada Pria Beken Ini, Tapi Bukan Irwan Mussry dan Anak-anaknya!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat Maia Estianty Bilang I Love You Pada Pria Selain anaknya dan Irwan Mussry, Ternyata Karena Hal Ini.

Maia Estianty diketahui saat ini tengah berada di Inggris bersama anak-anaknya tanpa sang suami, Irwan Mussry. Maia Estianty yang sebelumnya menjadi juri Indonesian Idol Junior telah menyelesaikan tugasnya karena program tersebut telah berakhir.

Nah, saat di Inggris, Maia Estianty bilang I Love You pada pria beken di negara itu. Dia bukan Irwan Mussry atau anak-anaknya, Dul Jaelani, Al Ghazali atau El Rumi.

Karenanya, Maia mengaku ia bisa untuk pergi liburan ke negara Ratu Elizabeth.

Sepertinya Maia Estianty akan menyusul El Rumi yang saat ini diketahui tengah menempuh pendidikan di London.

Maia pun berpesan pada suaminya, Irwan Mussry agar baik-baik selama berada di Indonesia.

"Yeeaaaahhh, tugas jadi juri selesai, bisa pergi liburan lagi.... See you soon my son...@elelrumi ... and sister @diyen168 Daddy @irwanmussry baik2 ya di Indonesia, miss you already," tulis Maia Estianty pada keterangan fotonya itu.

Tiba di London, Maia Estianty membagikan fotonya yang tengah dikelilingi ketiga putranya, Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani serta para kekasih mereka, Marsha Aruan juga Alyssa Daguise.

“Abis mendarat, badan remek cape, langsung muter2... Ini yang namanya #familyfirst ... Alhamdulillah bisa ngumpul..Hanya 1 yang nggak ada, kekasihku dunia akhirat.. Daddy @irwanmussry ... Miss you big time, Dad,” tulis Maia Estianty, Minggu (17/12/2018).

Selain foto tersebut, Maia Estianty juga membagikan kegiatannya lewat Instastory-nya.