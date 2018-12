Menuju 12 Juta Penumpang Per Tahun, Bandara Syamsudin Noor Buka Peluang Bisnis Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Peluang bisnis di Bandara Syamsudin Noor semakin terbuka lebar dengan akan beroperasinya terminal baru bandara.



Menurut data, Bandara Syamsudin Noor pada 2017 lalu telah melayani 3,7 juta penumpang per tahun, padahal kapasitas terminal hanya 1,3 juta penumpang per tahun. Selama sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan penumpang di bandara ini adalah 9,05 persen.



Terminal baru Bandara Syamsudin Noor nantinya akan mampu menampung 7 juta penumpang per tahun setelah pengembangan tahap pertama dan 12 juta penumpang per tahun pada pengembangan tahap kedua.



Saat ini ada delapan maskapai yang melayani penerbangan dari dan ke Kota Banjarmasin, dengan 80-85 penerbangan per hari, dengan penumpang rata-rata sebanyak 9.700 per hari.



Hal itu disampaikan Vice President Non Aeronautical Business Ahmad Syaugi Shahab. "Potensi dan peluang bagi para pelaku bisnis ritel dan pemilik merek untuk sukses dalam berbisnis di bandara akan semakin terbuka lebar," ucap Syaugi.



Hal itu disampaikan pada kesempatan acara Tenant Gathering di Hotel Novotel, Banjarbaru, Senin (17/12). Digelar sebagai upaya untuk menjalin hubungan baik dengan mitra usahanya di bandara, menjajaki peluang kerjasama dengan mitra usaha potensial, serta menyambut akan mulai beroperasinya terminal baru Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, PT Angkasa Pura I (Persero) mengumpulkan para mitra usaha, calon mitra usaha, serta para pemilik bisnis dan merek.

Juga sebagai forum komunikasi dan upaya menyinergikan strategi dan rencana kolaborasi dengan mitra usaha dan calon mitra usaha untuk agar bisa lebih optimal dalam memanfaatkan peluang bisnis di masa mendatang.



Pada kesempatan tersebut, Angkasa Pura I juga memberikan penghargaan kepada mitra usaha terbaik di bidang food & beverages, retail, dan services & lounge yang beroperasi di Bandara Syamsudin Noor.

Penghargaan tenant terbaik kategori food & beverages diberikan kepada PT Prima Usaha Era Mandiri. Penghargaan tenant terbaik kategori retail diberikan kepada PT Indomarco Prismatama. Sedangkan tenant terbaik kategori services & lounge diberikan kepada PT Angkasa Pura Hotel.

Turut hadir General Manager Bandara Syamsudin Noor Indah Preastuty dan Proyek manager Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin (PPBDJ) Dadang Dian. (banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)