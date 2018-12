Tanggapan Kekasih Deddy Corbuzier Soal Lagu Viral Sayur Kol, Sabrina Chairunnisa: Nggak Ada Lucunya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kekasih Deddy Corbuzier, Sabrina Chairunnisa menanggapi lagu yang tengah viral 'Sayur Kol' lewat akun Instagramnya.

Lagu Sayur Kol yang memuat lirik tentang makan anjing rupanya menarik perhatian Deddy Corbuzier dan kekasihnya, Sabrina Chairunnisa hingga keduanya memposting foto yang sama di Instagram.

Dikutip dari Tribun Style Senin (17/12/2018), sebagai pecinta anjing, Sabrina Chairunnisa bahkan tak ragu untuk blok komentar bernada 'Sayur Kol'. Lagu Sayur Kol itu dikritik kekasih Deddy Corbuzier itu.

Di akun Instagramnya Jum'at (14/12/2018), Sabrina Chairunnisa memilih menceritakan kedekatannya dengan anjing terlebih dahulu sebelum mengutarakan pendapatnya tentang lagu 'Sayur Kol' ini.

Baca: Gempi Nyanyi Lagu untuk Gisel Saat Proses Perceraian Gading Marten & Gisella Anastasia Berjalan

Baca: Lirik Lagu Ora Masalah dari Guyonwaton, Simak Juga Video Klip Ora Masalah yang Lagi Viral!

Baca: Reaksi Orangtua Dita Soedarjo Saat Denny Sumargo Pamitan Kepadanya, Dia Lakukan Ini

Sebagai pecinta anjing, Sabrina merasa terganggu dengan lagu ini.

Menurut Sabrina, lagu ini tak ada lucu-lucunya sama sekali.

Bahkan, Sabrina tak ragu mem-blok komentar yang berkaitan dengan lagu ini.

"And PLEASSE NO MORE SAYUR KOL! As a dog lover Nothing funny bout that song! Apalagi komen-komen nyanyi begitu cuman karena lagi VIRAL! Thats very st*pid . So, that kinda comment will be blocked!" tulis Sabrina di akhir caption-nya.

Sabrina mengawali ceritanya dengan menceritakan kasus anjing pitbull gigit satpam kompleks.

Sabrina pun menjelaskan pendapatnya bahwa sebenarnya tak ada anjing yang berkelakukan buruk karena semua tergantung pada cara mendidik dari sang majikan.