Cucu Suzanna Beberkan Kepribadian Neneknya yang Jauh Dari Kesan Mistis, Beda Dari Film Luna Maya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Film Suzanna yang diperankan Luna Maya tembus hingga 3 juta lebih penonton.

Sosok Suzanna yang terkesan mistis mampu menarik antusias penonton tanah air.

Seorang cucu Suzanna bernama Alice van Osch membagikan foto Suzanna pada masa muda pada 13 Oktober 2017.

Ia sengaja membagikan foto tersebut bertepatan dengan hari kelahiran Suzanna.

Diketahui Alice van Osch adalah keponakan dari putri Suzanna, Kiki Maria.

Melalui Instagramnya, Alice van Osch membagikan kolase tiga foto sang Ratu Horor yang bernama lengkap Suzanna Martha Frederika van Osch itu.

Dalam foto tersebut, Suzanna mengenakan dress dan rambutnya ikalnya dibiarkan terurai.

masa muda Suzanna (instagram @alicevanosch)

Sementara di foto lainnya, Suzanna mengenakan kebaya hitam dan rambutnya disanggul.

Foto tersebut juga disertai keterangan.

"Happy birthday in heaven dear Oma...

i have not enough time n opportunity to share the moments with you... We love you Oma..Requiesce in pace...," tulis Alice van Osch.