Live Beinsport 3! Live Streaming Bologna vs AC Milan di Liga Italia Bisa Ditonton Pakai Cara ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung beIN Sports 3 Bologna vs AC Milan di Liga Italia pekan 16 pada Rabu, (18/12/2018) pukul 02.30 Wib.

Bologna vs AC Milan disiarkan langsung (live) beIN Sport 3. Live Streaming Bologna vs AC Milan juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Bologna vs AC Milan juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Jadwal Liga Italia Serie A dini hari ini akan mempertemukan Bologna vs AC Milan live dari Stadion Renato Dall'Ara, markas Bologna.

Saat ini Bologna berada di peringkat 18 klasemen sementara Liga Italia Serie A dengan perolehan 11 poin.

Sementara AC Milan berada di peringkat 4 dengan mengemas 26 poin.

Dilansir dari tribunkaltim.co, laga Bologna vs AC Milan akan menjadi reuni bagi Filippo Inzaghi.

Mantan pemain dan pelatih AC Milan itu kini berstatus sebagai pelatih Bologna.

Saat aktif menjadi pemain, Inzaghi begitu bersinar di AC Milan. Namun kesuksesannya tak berbanding lurus kala melatih I Rossoneri.

Rentetan hasil buruk saat menukangi AC Milan membuat Inzaghi didepak dari kursi kepelatihan.