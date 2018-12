Opick dan Bebi Silvana Bertemu 3 Kali Lalu Menikah, Ini Postingan Mantan Istri Dian Rositaningrum

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi religi Opick dan Bebi Silvana baru saja menggelar resepsi pernikahan dengan bridesmaid putri sulung Opick.

Opick dan Bebi Silvana menggelar resepsi di Hotel Aryaduta, Citarum, Bandung, Jawa Barat, Senin (17/12/2018) malam.

Sebelum akhirnya duduk di pelaminan bersama Opick, Bebi Silvana mengaku sebenarnya dia adalah fans pelantun "Tombo Ati" itu.

"Beliau ini, ya karena saya nge-fan sama beliau," kata Bebi Silvana dalam video berjudul Suara Bergetar Bebi Silvana Ungkap Alasan Terima Cinta Opick di kanal YouTube Cumicumi, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (18/12/2018).

Bebi Silvana yang berprofesi sebagai pengusaha itu mengatakan, ia menyukai kesederhanan dan sikap natural Opick.

Menurut dia, Opick sejak awal berkarier sampai saat ini tidak pernah neko-neko.

Mereka lalu bertemu di salah satu asosiasi, di mana Bebi Silvana menjabat sebagai sekretaris jenderal atau sekjen.

"Perkenalan kami di salah satu asosiasi. Kebetulan saya jadi sekjen di situ, beliau ada beberapa masalah, saya tanyalah. He he he iya mungkin (berawal dari curhat)," kata Bebi Silvana sambil tersipu malu.

Bebi Silvana menambahkan, sebagai sekjen saat itu, dia hanya berniat memberi semangat dan motivasi kepada Opick yang sedang mengalami masalah.

"Saya tanyalah 'ada apa?', akhirnya dia curhatlah gitu," ucapnya.