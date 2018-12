Hotman Paris Sebut Hilda Vitria Tinggalkan Billy Syahputra Bisa Terjadi Saat Bahas Kriss Hatta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hotman Paris Hutapea sebut Hilda Vitria meninggalkan meninggalkan Billy Syahputra bisa saja terjadi. Kala itu, mereka membahas kasusnya dengan Kriss Hatta.

Perseteruan antara Hotman Paris dan Hilda Vitria Khan semakin memanas. Kini, sindiran diberikan Hotman Paris pada kekasih Billy Syahputra dan mantan Kriss Hatta itu.

Kekasih Hilda Vitria, Billy Syahputra pun memberikan tanggapannya soal masalah yang tengah dihadapi kekasihnya itu terkait Hotman Paris. Hotman sempat menyampaikan kekhawatirannya, Hilda Vitria akan meninggalkan Billy Syahputra.

Hilda Vitria dan Billy Syahputra mulanya datang menghampiri Hotman Paris di kedai Kopi Johny untuk membicarakan isu pernikahannya dengan Kriss Hatta.

Baca: Mulan Jameela Pamer Foto Manis Bareng Ahmad Dhani, Respons Maia Estianty Liburan ke London?

Baca: Elektabilitas Prabowo-Sandiaga Unggul di Madura Atas Jokowi-Maruf Kata Survei Jelang Pilpres 2019

Baca: Kabar Maia Estianty Hamil, Ahmad Dhani dan Mulan Jameela Malah Pastikan Lakukan Hal Ini, Ikutan?

Baca: Pengakuan Vicky Prasetyo, Banyak Cewek Mengejarnya, Tapi Takut Senasib Angel Lelga

Kala itu Hilda Vitria menolak disebut pernah menikah dengan Kris Hatta, namun alih-alih membela, Hotman Paris justru melayangkan pertanyaan yang justru menyudutkan kekasih Billy Syahputra itu.

Merasa tak terima disudutkan, Hilda pun melontarkan pernyataan yang menyebut bila pengacara kondang tersebut naksir padanya.

Baca: Cerita Ustadz Abdul Somad Soal Annisa Zahra, Bocah yang Hafal Alquran 30 Juz, Datangi karena Ini

Baca: Reaksi Angel Lelga Setelah Disebut Tersangka Perzinahan oleh Pengacara Vicky Prasetyo

Baca: Beda Sikap Anak Opick pada Bebi Silvana dan Yuliast Mochamad, Sempat Perang di Direct Message

Baca: Rekam Biometrik Sebenarnya Sangat Mudah, Hanya Saat Melakukan ini yang Dikeluhkan

Baca: Jawaban Luis Milla Atas Tawaran Jadi Pelatih Persib Bandung di Liga 1 2019 Gantikan Mario Gomez

Baca: Pembayaran ke RSUD Ulin Tidak Lancar, Ahmad Fakhriza Akui BPJS Kesehatan Mengalami Defisit

Pernyataan tersebut langsung direspon oleh Hotman dengan mengunggah foto dirinya bersama deretan wanita cantik sambil menyindir keras Hilda Vitria.

"Inilah kelas wanita cantik yg pantas dekat dgn hotman paris! Model&sosialita Stephanie! Beda sekali wanita berkelas dgn wanita Kw Kw! Kalau berkelas dan pretasi bisnis hebat ya barulah hotman naksir (hati hati datang ke kopi joni krn Hotman terlalu canggih pengalaman membuat pertanyaan “ mematikan” dapat membuat malu sendiri krn terbongkar belangmu! Itulah namanya “ street Smart & out of the box” apalagi jika yg datang ke kopi joni anak ingusan) hasilnya malah malu sendiri dan marah marah," tulisnya seperti dilansir Grid.ID pada Senin (17/12/2018).

Bukan hanya untuk Hilda, Billy yang kini menjalin hubungan spesial dengan mantan Kriss Hatta itu juga ikut kena sindiran Hotman Paris.

Pengacara tersebut bahkan mengimbau para pengiklan untuk tidak memasang iklan acara televisi yang menampilkan sosok Hilda dan Billy.