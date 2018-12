Livescore Hasil Chelsea vs Bournemouth Carabao Cup (Piala Liga Inggris) Live TVRI Sport HD

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung TVRI Sport HD Chelsea vs Bournemouth dalam perempat final Carabao Cup (Piala Liga Inggris) yang akan berlangsung pada Kamis (20/12/2018) dini hari.

Chelsea vs Bournemouth disiarkan langsung (live) TVRI Sport HD mulai pukul 02.30 Wib.

Live streaming Chelsea vs Bournemouth di Carabao Cup 2018 bisa disaksikan di sejumlah website layanan penyedia streaming.

Perempat final Piala Liga Inggris (Carabao Cup/EFL Cup) 2018, mempertemukan klub sesama kontestan Liga Primer Inggris yaitu Chelsea vs Bournemouth, di Stamford Bridge (London), Inggris.

Laga Chelsea vs Bournemouth akan dipimpin wasit, Taylor A. Pemenang laga Chelsea vs Bournemouth bakal menghadapi tim kejutan dari League One (divisi 3), Burton Albion yang sudah menunggu di semifinal.

5 Pertandingan Terakhir CHELSEA

16.12.18 PL Brighton Vs Chelsea 1 : 2

14.12.18 EL MOL Vidi Vs Chelsea 2 : 2

09.12.18 PL Chelsea Vs Manchester City 2 : 0

06.12.18 PL Wolves Vs Chelsea 2 : 1

02.12.18 PL Chelsea Vs Fulham 2 : 0

5 Pertandingan Terakhir BOURNEMOUTH

15.12.18 PL Wolves Vs Bournemouth 2 : 0

08.12.18 PL Bournemouth Vs Liverpool 0 : 4

05.12.18 PL Bournemouth Vs Huddersfield 2 : 1

01.12.18 PL Manchester City Vs Bournemouth 3 : 1

25.11.18 PL Bournemouth Vs Arsenal 1 : 2

Head to head: CHELSEA Vs BOURNEMOUTH