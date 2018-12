Suka Gonta-ganti Pacar, Vanessa Angel: 'Sah-sah Aja Dong, Kan Aku Cantik'

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Artis peran Vanessa Angel tak peduli dengan anggapan orang-orang bahwa ia kerap gonta ganti pacar. Menurut dia, itu hal yang wajar.

Sebelumnya, Vanessa diketahui menjalin cinta dengan seorang pria warga negara asing. Kini ia tampak menggandeng seorang pria berbeda yang diakuinya sebagai kekasih.

"Bodo amat (dibilang suka ganti pacar). Kan aku cantik, he he he. Jadi kalau gonta-ganti cowok, ya sah-sah aja dong, kan belum nikah," kata Vanessa sambil terkekeh saat ditemui di Gedung Trans TV, Jakarta Selatan, Selasa (18/12/2018).

Bagi Vanessa, itu adalah caranya untuk mencari kandidat terbaik sebagai suaminya kelak. Selama ia tak merugikan orang lain, Vanessa merasa tak masalah berganti kekasih.

"Ya misalnya kalau soal gonta-ganti pacar selama aku enggak merebut pacar orang lain, ya kenapa enggak. Toh aku juga mencari yang terbaik buat nantinya sampai di pelaminan," ujar Vanessa.

Lagipula menurut Vanessa, jika sudah tak ada kecocokan lagi satu sama lain, tak mungkin sebuah hubungan tetap dipertahankan.

Meski sebenarnya ia selalu merasa yakin tiap kali menjalin hubungan asmara. Rupanya lagi-lagi kisah cintanya harus kandas.

"Harus yakin sih, karena dari sebelum-sebelumnya aku juga yakin kan, cuman memang belum jodoh ya mau diapain," kata dia.

"Masak aku harus stuck sama cowok itu-itu aja, kayaknya enggak mungkin. Jadi aku hanya menjalankan hidup aku aja dan aku happy, jadi ya why not? dan aku enggak merugikan orang lain juga," imbuhnya.

