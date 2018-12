Asuransi Astra Banua Luncurkan happyOne.id untuk Pasar Kalselteng

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Asuransi Astra Banua luncurkan produk terbaru asuransi happyOne.id untuk pasar Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) di Banjarmasin, Jumat (21/12/2018).

happyOne.id merupakan produk asuransi all in one dengan premi Rp 399 ribu yang di dalamnya sudah termasuk asuransi happyMe, happyTrip, happyEdu dan happyHome.

Peluncuran dilakukan di Swissbelhotel Banjarmasin bersamaan dengan Media Gathering Asuransi Astra Banua.

Branch Manager Asuransi Astra Banua Cabang Banjarmasin, Eka Purnawardeny menjelaskan, happyOne.id merupakan produk yang dikembangkan dengan konsep kemudahan dan kepraktisan.

Dalam produk ini, masyarakat bisa memilih perlindungan pribadi happyMe, perlindungan edukasi anak happyEdu, perlindungan aset happyHome dan perlindungan perjalanan happyTrip.

Baca: Kronologi Istri Bunuh Suami di Astambul Terungkap, Diketahui Sang Anak dan Temukan Bercak Darah

Baca: Meski Nikahi Si Cantik Polly Alexandrea, Nur Khamid Tak Berikan Mahar Perhiasan

Baca: Respons Firman Utina Atas Tuduhan Pengaturan Skor Timnas Indonesia Vs Malaysia di Piala AFF 2010

Baca: Markas Besar Kubu Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 Disebut Pindah ke Solo, Dekat Rumah Jokowi?

Baca: Nissa Sabyan dan Sabyan Gambus Rilis Lagu ke-3 di Hari Ibu 2018, Lihat Video Bocorannya Yuk

"Bisa dipilih sesuai kebutuhan masyarakat, apa produk yang dibutuhkan," kata Eka.

Produk happyOne.id bisa langsung dibeli masyarakat melalui laman website happyOne.id tanpa perlu datang ke Kantor Cabang.

Selain dilengkapi fitur one click buying, konsumen produk happyOne.id juga dilayani fasilitas quick processing time dan sebagai one stop solution.

"Kami mengembangkan fitur dan layanan sesuai dengan perkembangan saat ini," kata Eka.

Eka menambahkan, happyOne.id sengaja dikembangkan untuk menyasar target segmen masyarakat pekerja muda, keluarga dengan anak dan pekerja produktif. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)